Новый подкаст «Сатья с Юмором» на Юмор FM

На Юмор FM вышел эксклюзивный подкаст «Сатья с Юмором». Знаменитый блогер, эксперт по семейным отношениям, философ и человек с большим чувством Юмора – Сатья – в своей фирменной манере и, несомненно, с Юмором отвечает на вопросы слушателей Самого Веселого Радио со всей страны! Блогер даёт мудрые, но от этого не менее остроумные, а порой просто невероятные ответы на важнейшие вопросы – как вернуть любовь, поддержать тепло и доверие в отношениях, прекратить семейные распри и сохранить брак.
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