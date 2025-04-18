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Юмор FM

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Новый подкаст «Сатья с Юмором» на Юмор FM

Новый подкаст «Сатья с Юмором» на Юмор FM

На Юмор FM вышел эксклюзивный подкаст «Сатья с Юмором»‎. Знаменитый блогер, эксперт по семейным отношениям, философ и человек с большим чувством Юмора – Сатья – в своей фирменной манере и, несомненно, с Юмором отвечает на вопросы слушателей Самого Веселого Радио со всей страны!  Блогер даёт мудрые, но от этого не менее остроумные, а порой просто невероятные ответы на важнейшие вопросы – как вернуть любовь, поддержать тепло и доверие в отношениях, прекратить семейные распри и сохранить брак.

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