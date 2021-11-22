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В Казани пассажир автобуса брызнул кондуктору в глаза из баллончика за просьбу показать QR-код

В Казани пассажир автобуса брызнул кондуктору в глаза из баллончика за просьбу показать QR-код

В Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код ударил кондуктора, после чего брызнул ему в глаза из перцового баллончика, пишет местное издание «Реальное время», которое ссылается на председателя АТП Татарстана Сергея Темлякова.

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