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Парфюмер Нестерова: Духи с древесной нотой расскажут о харизме и уверенности в себе

Парфюмер Нестерова: Духи с древесной нотой расскажут о харизме и уверенности в себе

Стали известны лучшие варианты ароматов для различных мероприятий. Рекомендации по выбору туалетной воды для деловой встречи или романтического свидания опубликовал телеканал «360°» со ссылкой на интервью парфюмера Валерии Нестеровой для NEWS.

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