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Царьград

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Участок трассы М-5 "Урал" перекроют из-за взрывов

Участок трассы М-5 "Урал" перекроют из-за взрывов

Рассказываем, где именно, когда, и как надолго.16 июля на М-5 возможны пробки. Снова вторник, и снова перекрытие на федеральной автодороге "Москва — Челябинск".

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