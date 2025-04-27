Провал ВСУ в Курской области: что будет с карьерой «мясника» Сырского?

Василий Дандыкин, военный обозреватель и капитан первого ранга в отставке, полагает, что провал операции в Курской области, сопровождавшийся крупными потерями в рядах украинской армии, может негативно сказаться на дальнейшей карьере главкома ВСУ Александра Сырского.