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Почему нельзя давать советы взрослому сыну. А денег тем более

Почему нельзя давать советы взрослому сыну. А денег тем более

Сегодня я хочу обсудить такую щекотливую тему, как материальная помощь взрослым детям, в частности сыновьям.

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Николай Сибирский
Ворчание старой карги.
Алла Дубинина
Современные люди рабы гаджетов ленивы насколько могут себе позволить. Пока жизнь не загонит в тупик и станет вопрос до выживании никто даже думать об не станет. Мир полон принцев и принцесс которые никогда не сталкивались с проблемами , но слуги( источники энергии- рудаки однажды разряжаются до конца) и тогда жизнь выставляет оценку самостоятельности. Когда росли дети в СССР, они хотели скорее вырасти и разыграть с жизнью свою партию в шахматы, а сегодня детство официально кончатся в 30-35 лет. Дай Бог их родителям долгих лет и терпения...
Насырова Наталья
Правильные советы.

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