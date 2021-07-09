Почему нельзя давать советы взрослому сыну. А денег тем более

ЮлияДети и семьяПочему нельзя давать советы взрослому сыну. А денег тем болееСегодня я хочу обсудить такую щекотливую тему, как материальная помощь взрослым детям, в частности сыновьям.Вернуться к статье34НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай СибирскийВорчание старой карги.Алла ДубининаСовременные люди рабы гаджетов ленивы насколько могут себе позволить. Пока жизнь не загонит в тупик и станет вопрос до выживании никто даже думать об не станет. Мир полон принцев и принцесс которые никогда не сталкивались с проблемами , но слуги( источники энергии- рудаки однажды разряжаются до конца) и тогда жизнь выставляет оценку самостоятельности. Когда росли дети в СССР, они хотели скорее вырасти и разыграть с жизнью свою партию в шахматы, а сегодня детство официально кончатся в 30-35 лет. Дай Бог их родителям долгих лет и терпения...Насырова НатальяПравильные советы.Комментировать
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