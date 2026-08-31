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Спорт Уик-Энд

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Круче лишь Халк и Малком. «Рома» готова приобрести у «Зенита» Луиса Энрике за рекордную сумму

Круче лишь Халк и Малком. «Рома» готова приобрести у «Зенита» Луиса Энрике за рекордную сумму

Итальянская «Рома» направила улучшенное предложение петербургскому «Зениту» по покупке бразильского футболиста Луиса Энрике.

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