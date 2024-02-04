Такая фигура перед выборами в США не могла ехать к нам просто посмотреть балет в Большом. Неужели большое интервью с Владимиром Владимировичем? А, что там может быть такое ценное, чтобы помогло завалить не одного сонного Джо, а любого представителя нынешних демократов? В любом случае Такер должен после турне, что-то выдать в эфир и это, что-то по любому очень не понравится Киеву.