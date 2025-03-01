Учеников и сотрудников казанской гимназии эвакуировали из-за которого замыкания

Сегодня в 10 утра в казанской гимназии №18 на улице Кул Гали сработала пожарная сигнализация. По приезде пожарных выяснилось, что произошло короткое замыкание без горения электрического фена в комнате для переодевания мальчиков на втором этаже школы.