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В ЕС рассказали об истерике Зеленского из-за провалов на фронте

В ЕС рассказали об истерике Зеленского из-за провалов на фронте

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Владимир Зеленский угрожает российской гражданской авиации на фоне плачевного положения украинской армии в зоне специальной военной операции.

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