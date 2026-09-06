Стала известна официальная причина удаления нападающего «Динамо» Тюкавина в матче со «Спартаком»

Официальный сайт РПЛ опубликовал протокол матча 7-го тура между московскими «Динамо» и «Спартаком» (2:1), в котором указал официальную причину удаления нападающего бело-голубых Ролана Гусева.
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