🚚 После празднования Дня Победы коммунальные службы приступили к мойке и вакуумной уборке центральных улиц.
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🚚 После празднования Дня Победы коммунальные службы приступили к мойке и вакуумной уборке центральных улиц.
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