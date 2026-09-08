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Регионы России

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Елена Перминова завершила отношения с Александром Лебедевым и начала новый роман

Елена Перминова завершила отношения с Александром Лебедевым и начала новый роман

Модель Елена Перминова в 2024 году официально завершила свои отношения с миллиардером Александром Лебедевым, с которым прожила 19 лет, и начала новый роман с манекенщиком Тарасом Романовым, который младше её на 10 лет.

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