Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Что это было", - два вечера подряд россиян убеждали, что Собчак это плохо, но по итогу пришли к выводу, что ей за это ничего не будет

"Что это было", - два вечера подряд россиян убеждали, что Собчак это плохо, но по итогу пришли к выводу, что ей за это ничего не будет

Politiki.net Так я и не понял - зачем журналисты НТВ в минувшую субботу и воскресенье несколько часов к ряду, срывали соромные маски, с главной возмутительницы общественного покоя современной России - израильской журналистки Ксении Собчак.

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