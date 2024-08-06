Американский кот стал популярным ученым

Обычный домашний кот из США неожиданно стал популярным цитируемым ученым. Это стало возможно в рамках эксперимента американских ученых из Северо-Западного университета, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на научно-популярное издание Naked Science.
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