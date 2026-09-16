ОДК и Тюменская область договорились развивать автономную энергетику

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ «ОДК Инжиниринг» (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех) и правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере автономной и распределенной энергетики.
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