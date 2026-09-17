Time впервые создал рейтинг: 100 влиятельных деятелей искусства

Журнал Time впервые опубликовал список 100 самых влиятельных людей в искусстве. В него вошли художники, юристы, меценаты, а также Бернар Арно и Бэнкси.
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