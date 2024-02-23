Коллективный гитлер доигрался: 91% россиян требуют "мир в труху" в случае столкновения с НАТО

MCNR: 91% россиян требуют "мир в труху" в случае столкновения с НАТОMCNR: 91% россиян выступил за применение ядерного оружия Подавляющее большинство (91%) россиян однозначно выступают за применение ядерного оружия в случае агрессии противника — такие данные обнародовали социологи в ходе ежегодной телеконференции "Военные вызовы в условиях новой реальности" (рассылка "Military challenges in a new reality", она же MCNR).
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