Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    Очень хорошие новости., но это нужно было делать ещё два года назадПредположительно,...
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Коллективный гитлер доигрался: 91% россиян требуют "мир в труху" в случае столкновения с НАТО

Коллективный гитлер доигрался: 91% россиян требуют "мир в труху" в случае столкновения с НАТО

MCNR: 91% россиян требуют "мир в труху" в случае столкновения с НАТОMCNR: 91% россиян выступил за применение ядерного оружия Подавляющее большинство (91%) россиян однозначно выступают за применение ядерного оружия в случае агрессии противника — такие данные обнародовали социологи в ходе ежегодной телеконференции "Военные вызовы в условиях новой реальности" (рассылка "Military challenges in a new reality", она же MCNR).

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Комментарии
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Владимир Андрианов
Ну так &quot;ЗВУК&quot; звучит в Донецке по три раза в неделю...., где ответ? Или Донецк - это недороссия? А Белгород? Опять рисуем &quot;красные линии&quot;, на которые насрать англосаксам.
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пиндосии уже нет мир может вздохнуть спокойно
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