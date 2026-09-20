Начштаба ВВС Японии полетал на индийском истребителе

Совместный полет на индийсом истребителе Tejas совершили Главком ВВС Индии Амар Прит Сингх и начальник штаба Воздушных сил самообороны Японии генерал Такэхиро Морита 20 сентября, сообщает The Economic Times.
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