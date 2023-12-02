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Синоптик Леус: в Москве 2 декабря пройдет снег и похолодает до — 6 градусов

Синоптик Леус: в Москве 2 декабря пройдет снег и похолодает до — 6 градусов

Выходные в Москве начнутся с незначительного похолодания. Синоптики спрогнозировали слабые осадки и до минус шести градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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