Трамп возвращается: как это повлияет на выборы в Германии и судьбу Шольца?

Инаугурация Дональда Трампа может повлиять на выборы в Германии. Канцлер Олаф Шольц усиливает позиции, выставляя себя защитником демократии, тогда как лидер ХДС Фридрих Мерц сталкивается с трудностями из-за растущей популярности АдГ, поддерживаемой Илоном Маском.