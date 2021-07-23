День 24 июля в истории

День работника торговли. Первоначально был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года, как День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства и праздновался в последнее воскресенье июля.
День работника торговли. Первоначально был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года, как День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства и праздновался в последнее воскресенье июля.
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