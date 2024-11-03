Тренер "Спартака" Станкович остался доволен игрой Пруцева в дерби с ЦСКА

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что в восторге от игры полузащитника Данила Пруцева, который по итогам встречи оформил две голевые передачи и выиграл приз лучшему игроку.