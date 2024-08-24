Что происходит на свете? А просто старший демократ комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Грегори Микс заявил: «Зеленскому следует сказать нам, когда придёт время для переговоров.
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