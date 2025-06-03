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Царьград

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Пинчук задал неудобные вопросы об операции "Паутина". Случиться может всё, что угодно

Пинчук задал неудобные вопросы об операции "Паутина". Случиться может всё, что угодно

Политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук задал неудобные вопросы об украинской операции "Паутина", в рамках которой были атакованы самолёты русской дальней авиации.

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