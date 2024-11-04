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Царьград

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Маргарита Симоньян: ЕГЭ — это издевательство над детьми и нацией

Маргарита Симоньян: ЕГЭ — это издевательство над детьми и нацией

Жёсткое высказывание главреда прозвучало на просветительском мероприятии.Маргарита Симоньян, занимающая пост главного редактора RT и Sputnik, заявила о том, что система ЕГЭ является издевательством над нацией.

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