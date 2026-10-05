На частном фото Сассексов узнали Арчи, но не узнали Лилибет

В конце сентября принц Гарри прилетел в Нью-Йорк один. И почти сразу превратился в героя сетевого сюжета: по разошедшейся версии, на паспортном контроле он предъявил три документа — свой и паспорта двоих детей.
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