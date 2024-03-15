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«Ъ»: Индия два месяца не покупает российскую премиальную нефть

«Ъ»: Индия два месяца не покупает российскую премиальную нефть

Индия, которая является крупнейшим импортером морских партий нефти из России, на протяжении двух месяцев отказывается от покупки сырье премиального сорта ВСТО, отгрузка которого производится из порта Козьмино.

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