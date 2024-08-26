С осени в России подорожают продукты питания и алкоголь

С начала осени россияне готовятся к очередному витку повышения цен на продукты питания и алкоголь. Это связано с рядом факторов, в том числе с неурожаем некоторых культур, таких как яблоки и ягоды, которые используются для производства соков и сидра.
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