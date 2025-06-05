В Братске реконструируют лыжную базу «Спартак»

В Братске при поддержке Группы «Илим» планируется реконструкция лыжной базы «Спартак». Мэр города Александр Дубровин и представитель фонда «Илим Гарант» Галина Кучерова посетили объект, чтобы обсудить планы и сроки реализации проекта с директором спортшколы «Триумф» Евгением Банниковым и тренером Александром Поповым.