В Новоуральске сотрудник ГАИ специально облил пивом задержанного прохожего

Инцидент возмутил случайных свидетелей странного задержания.В Новоуральске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого прохожего, заковали его в наручники, а потом специально облили пивом, которое стояло в закрытых банках рядом.
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