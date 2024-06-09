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В Новоуральске сотрудник ГАИ специально облил пивом задержанного прохожего

В Новоуральске сотрудник ГАИ специально облил пивом задержанного прохожего

Инцидент возмутил случайных свидетелей странного задержания.В Новоуральске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого прохожего, заковали его в наручники, а потом специально облили пивом, которое стояло в закрытых банках рядом.

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