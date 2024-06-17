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Царьград

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Олимпийская медалистка Трусова и фигурист Игнатов объявили о скорой свадьбе

Олимпийская медалистка Трусова и фигурист Игнатов объявили о скорой свадьбе

О помолвке пара сообщила в своих соцсетях.19-летняя Александра Трусова, известная русская фигуристка и призер Олимпийских игр в Пекине, объявила о корой свадьбе с 23-летним Макаром Игнатовым, также фигуристом и обладателем значимых спортивных титулов.

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