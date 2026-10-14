Бизнесу рассылают поддельные извещения с QR-кодами

Мошенники используют сбои «Яндекса» для обмана компаний. Об этом пишет ТАСС. Организациям приходят письма якобы от госведомств — о внеплановой проверке или привлечении к административной ответственности.
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