Крутой облом

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Случай на работе

Случай на работе

      Эту историю рассказал мне мой дед, решила поделиться. Он у меня проработал 30 лет в МВД, и дослужатся до звания полковник.

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Иван Захава
Еще при СССР у моего дяди, Царствие ему Небесное, был друг Алексей, он работал в Цирке на Цветном бульваре главным администратором, фамилия у него было Дмитриев и он не выговаривал букву "Р", когда он звонил, то представлялся: "Ало, это Алексей Дмитиивич из ЦиКа" тогда все вставали по струнке!
Nata
В школе была молодая учительница по фамилии Школьник. Не любила подходить к телефону в учительской, т.к. после того как она представится стабильно просили позвать кого-нибудь из учителей.

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