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Царьград

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Сергей Миронов призывает отменить рост тарифов на электроэнергию в июле 2025 года

Сергей Миронов призывает отменить рост тарифов на электроэнергию в июле 2025 года

Депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает отменить июльское повышение тарифов на электроэнергию. Введение дифференцированных тарифов вызвало значительное увеличение платежей, особенно в регионах с низкой газификацией.

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