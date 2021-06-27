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Голый петербуржец устроил погром в продуктовом магазине

Голый петербуржец устроил погром в продуктовом магазине

Обнаженный мужчина разбил витрину магазина, проник в помещение и забрался в холодильник. Когда на место происшествия прибыли инспекторы ДПС, дебошир начал бросаться пивными бутылками, а затем предпринял неудачную попытку сбежать и разбил себе лицо.

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