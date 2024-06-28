В Омске до осени перекроют участки дорог по Тарской и 5-ой Северной. Здесь будут ремонтировать подземные коммуникации «ОмскРТС».
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В Омске до осени перекроют участки дорог по Тарской и 5-ой Северной. Здесь будут ремонтировать подземные коммуникации «ОмскРТС».