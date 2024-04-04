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В Тамбове суд обязал «Почту России» отремонтировать историческое здание

В Тамбове суд обязал «Почту России» отремонтировать историческое здание

Арбитражный суд Тамбова обязал «Почту России» провести ремонтно-восстановительные работы по адресу Советская, 114 в трехэтажном объекте культурного наследия «Здание общегородского назначения — публичная библиотека, музыкальные классы, историко-этнографический музей».

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