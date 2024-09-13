США вложит более $6,7 млрд в строительство танкеров для ВМС

Контракт на строительство судов-заправщиков, общей суммой более 6,7 млрд долларов (610 млрд руб.), для Военно-морских сил США заключил Пентагон, 13 сентября говорится в опубликованном заявлении ведомства.
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