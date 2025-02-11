Росреестр Татарстана объяснил новые правила оформления недвижимости

С 1 марта в России вступит в силу закон №487-ФЗ, который вводит принцип «построил – оформи». Согласно нововведению, перед началом эксплуатации любого построенного объекта его необходимо поставить на кадастровый учет.
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