В Fallout: New Vegas установили сразу 600 модов и показали, как изменилась культовая и...

В Fallout: New Vegas установили сразу 600 модов и показали, как изменилась культовая игра 2010 годаЮтубер с ником Ded String решил поэкспериментировать с культовой RPG Fallout: New Vegas, установив в ней более 600 разных модификаций.
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