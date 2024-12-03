В Семеновском проезде в Сайнаволоке установят новое освещение

Мэр Петрозаводска пообещала жителям микрорайона, что станет светлее О планах по установке нового освещения в Семеновском проезде в районе Сайнаволока рассказала глава Петрозаводска на своей странице в социальной сети.
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