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«Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 38 лет и будет играть в единственной стране, победившей чемпионов мира. Вот это я понимаю «закончил карьеру». Морган о Криштиану

Пирс Морган высказался о переходе Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию. Португальский нападающий подписал контракт с «Аль-Насром» до 2025 года.

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