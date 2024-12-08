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Крымская газета

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Крымчане рассказали, куда бы отправились, если бы могли путешествовать во времени

Крымчане рассказали, куда бы отправились, если бы могли путешествовать во времени

8 декабря отмечают День путешественника во времени. Хотя большинство физиков и учёных согласны с тем, что теоретически такие перемещения возможны, современные технологии и научные знания недостаточно развиты, чтобы сделать это реальностью.

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АЛЕКСАНДР Крымский
Я бы отправился в СССР. Самое счасливое время без интернета и смартфонов.
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