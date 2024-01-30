Президент Венесуэлы Мадуро выразил желание посетить Петербург

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен лично посетить Санкт-Петербург. По его мнению, это красивейший город и вскоре он сможет посмотреть его своими глазами, однако точная дата визита остается неизвестной.
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