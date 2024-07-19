В Когалыме звезды «Спартака» учат детей играть в футбол: из летнего лагеря – в большой спорт

В Когалыме при поддержке ЛУКОЙЛа на протяжении семи лет работает футбольный лагерь «Спартак». В летнем оздоровительном лагере мальчишек и девчонок азам футбола обучают известные футболисты и тренеры «красно-белых».
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