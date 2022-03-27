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На выплаты участникам Олимпийских игр в Пекине выделят 60 млн тенге. На Олимпиаде в Пекине Казахстан не выиграл ни одной медали

Из резерва правительства выделят 60 млн. тенге на выплаты казахстанским спортсменам, «достигшим высоких результатов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине».

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