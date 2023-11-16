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Русская весна

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Зеленский: Украина не может позволить себе «замороженный конфликт»

Зеленский: Украина не может позволить себе «замороженный конфликт»

Владимир Зеленский считает, что Украина не может позволить себе «замороженный конфликт» с патовой ситуацией, поэтому должна его закончить.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мля, вот что кокс животворящий с клоунами творит!! Зеля рассуждает так, как будто ВСУки стоят на границе Московской области и сомневаются - идти дальше или нет. НЕТ! Фашиков, усробандеровскую шваль будут уничтожать, ошибок Хрущева, надеюсь не повторят, кому жизнь дорогА, валите в &quot;голубые дали&quot; Гейропы и Канады.
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