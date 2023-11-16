Владимир Зеленский считает, что Украина не может позволить себе «замороженный конфликт» с патовой ситуацией, поэтому должна его закончить.
Зеленский: Украина не может позволить себе «замороженный конфликт»
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мля, вот что кокс животворящий с клоунами творит!! Зеля рассуждает так, как будто ВСУки стоят на границе Московской области и сомневаются - идти дальше или нет. НЕТ! Фашиков, усробандеровскую шваль будут уничтожать, ошибок Хрущева, надеюсь не повторят, кому жизнь дорогА, валите в "голубые дали" Гейропы и Канады.
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14 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Чисто гитлер в апреле 1945!
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2 час.
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