Назван победитель Евровидения: главное за сутки

МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. Победителем конкурса Евровидение-2024 стал представитель Швейцарии, над Белгородской областью сбиты 12 реактивных снарядов РСЗО Vampire, а в новый состав правительства внесены кандидатуры четырех губернаторов.
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