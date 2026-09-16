Война Трампа с Ираном добралась до проливов: Баб-эль-Мандеб и Ормуз могут перекрыться одновременно

По данным немецкого информагентства DPA, йеменские хуситы минируют Баб эль-Мандебский пролив. А с учетом того, что и Ормузский пролив сейчас полупридушен, то назревает мировой логистический кризис.
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